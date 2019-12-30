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Максим Краснобаев: «Динамо» Брест осознанно подошло к выбору наставника, поэтому подписало соглашение на три года»

31.12.2019 22:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Генеральный менеджер «Динамо» Брест Максим Краснобаев прокомментировал назначение Сергея Ковальчука на пост главного тренера.

«В первую очередь хочу поздравить Сергея Петровича с назначением на пост главного тренера чемпиона страны.

Ни для кого не секрет, что для Сергея Петровича «Динамо» Брест – родной клуб, и это не громкие слова. Он как никто другой знаком с внутренней кухней клуба, знает каждое звено в большом механизме брестского «Динамо». Сергей Петрович любит дисциплину, проповедует атакующий стиль игры, который так любят болельщики нашего клуба.

Мы взвешенно и осознанно подошли к выбору наставника, поэтому подписали соглашение на три года. Уверен, что новый сезон, который, к слову, станет юбилейным для клуба, будет ярким и подарит нам и нашим настоящим и преданным болельщикам незабываемые эмоции», – сказал Краснобаев.

Назначение Ковальчука – тревожный знак для Бреста. Он приходит, когда у клуба проблемы (так было все 4 раза)

 
Теги: Брест
 
 
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Генеральный менеджер «Динамо» Брест Максим Краснобаев прокомментировал назначение Сергея Ковальчука на пост главного тренера.
 
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