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Надаль стал единственным, кто был первой ракеткой мира в трех десятилетиях
01.01.2020 12:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
19-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль сегодня стал единственным теннисистом, поднимавшимся на первую строчку рейтинга в трех десятилетиях. Впервые испанец стал лучшим в мире в августе 2008 года, а потом шесть раз становился №1 в 2010-х.
Надаль – первый теннисист:
• закончивший очередной сезон в качестве №1 через 11 лет после первого;
• ставший первой ракеткой мира по итогам сезона в 33 года;
• возглавивший итоговый рейтинг пять раз не подряд.
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19-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль сегодня стал единственным теннисистом, поднимавшимся на первую строчку рейтинга в трех...
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