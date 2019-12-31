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Надаль стал единственным, кто был первой ракеткой мира в трех десятилетиях

01.01.2020 12:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

19-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль сегодня стал единственным теннисистом, поднимавшимся на первую строчку рейтинга в трех десятилетиях. Впервые испанец стал лучшим в мире в августе 2008 года, а потом шесть раз становился №1 в 2010-х.

Надаль – первый теннисист:

• закончивший очередной сезон в качестве №1 через 11 лет после первого;

• ставший первой ракеткой мира по итогам сезона в 33 года;

• возглавивший итоговый рейтинг пять раз не подряд.

25 игроков брали «Большие шлемы» в 2010-х. Вспомните всех?

 
 
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19-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль сегодня стал единственным теннисистом, поднимавшимся на первую строчку рейтинга в трех...
 
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