Алексей Бага: «Кое-какие звонки из Казахстана были, но на этом все и закончилось»

Источник материала: Tribuna.com

Экс-главный тренер БАТЭ Алексей Бага рассказал о том, что ему поступали звонки из Казахстана по поводу возможного трудоустройства.

«Пока что никакой конкретики ни с одним из вариантов. Что касается предложений из Казахстана, то кое-какие звонки были, но на этом все и закончилось», – сказал Бага.

Ранее сообщалось , что Бага может возглавить «Судуву», «Нефтчи», «Аль-Раэд» и «Аль-Таавун».