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Алексей Бага: «Кое-какие звонки из Казахстана были, но на этом все и закончилось»

01.01.2020 12:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Экс-главный тренер БАТЭ Алексей Бага рассказал о том, что ему поступали звонки из Казахстана по поводу возможного трудоустройства.

«Пока что никакой конкретики ни с одним из вариантов. Что касается предложений из Казахстана, то кое-какие звонки были, но на этом все и закончилось», – сказал Бага.

Ранее сообщалось, что Бага может возглавить «Судуву», «Нефтчи», «Аль-Раэд» и «Аль-Таавун».

 
 
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Экс-главный тренер БАТЭ Алексей Бага рассказал о том, что ему поступали звонки из Казахстана по поводу возможного трудоустройства.
 
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