Андрей Степанов: «Мог бы помочь «Динамо»? К сожалению, ему уже не помочь

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский нападающий Андрей Степанов отреагировал на поздравление болельщиков в своем Instagram, отметив, что минскому «Динамо» уже не помочь.

Болельщик: Я болельщик «Динамо» Минск. Очень сожалею, что ты сейчас не в команде. Думаю, ты бы мог ей помочь.

Степанов: К сожалению, ей уже не помочь