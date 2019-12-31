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Андрей Степанов: «Мог бы помочь «Динамо»? К сожалению, ему уже не помочь

01.01.2020 14:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский нападающий Андрей Степанов отреагировал на поздравление болельщиков в своем Instagram, отметив, что минскому «Динамо» уже не помочь.

Болельщик: Я болельщик «Динамо» Минск. Очень сожалею, что ты сейчас не в команде. Думаю, ты бы мог ей помочь.

Степанов: К сожалению, ей уже не помочь

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский нападающий Андрей Степанов отреагировал на поздравление болельщиков в своем Instagram, отметив, что минскому «Динамо» уже не помочь.
 
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