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Андрей Степанов: «Мог бы помочь «Динамо»? К сожалению, ему уже не помочь
01.01.2020 14:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский нападающий Андрей Степанов отреагировал на поздравление болельщиков в своем Instagram, отметив, что минскому «Динамо» уже не помочь.
Болельщик: Я болельщик «Динамо» Минск. Очень сожалею, что ты сейчас не в команде. Думаю, ты бы мог ей помочь.
Степанов: К сожалению, ей уже не помочь
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Белорусский нападающий Андрей Степанов отреагировал на поздравление болельщиков в своем Instagram, отметив, что минскому «Динамо» уже не помочь.
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