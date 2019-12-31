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Новогодний турнир

01.01.2020 — Новости Спорта | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Новогодний турнир

Тридцать воспитанников городейского отделения ДЮСШ по футболу «Городея» и их тренеры последнюю тренировку 2019 года провели в формате турнира, по-новогоднему ярко и весело. С конкурсами, эстафетами, «сладким столом» и записью новогоднего видеопоздравления ровесникам и всем, кто любит спорт. Также три команды «городейчат» разного возраста и команда «Тренерский штаб» соревновались за звание сильнейшей футбольной дружины новогоднего турнира.
И хотя по итогам сыгранных матчей викторию одержали более опытные спортсмены-наставники, воспитанники спортшколы уверены: в следующем году победа будет за ними!
Ольга МАРЧЕНКО.


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Тридцать воспитанников городейского отделения ДЮСШ по футболу «Городея» и их тренеры последнюю тренировку 2019 года провели в формате турнира, по-новогоднему
 
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