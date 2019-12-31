Агент Погба: «МЮ» загубил бы даже Марадону и Пеле»

Источник материала: Tribuna.com

Агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба Мино Райола выступил с критикой английского клуба.

«Проблема Погба – в «Манчестер Юнайтед». Это клуб, потерявший связь с реальностью, там нет спортивного проекта. Я бы никого туда не привел. Они загубили бы даже Марадону, Пеле и Мальдини.

Полю нужны клуб и команда вроде тех, что прежде были в «Ювентусе», – цитирует Райолу The Telegraph со ссылкой на La Repubblica.