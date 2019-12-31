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Федор Чалов может перейти в «Челси» за 20 млн фунтов (Daily Express)

01.01.2020 15:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий ЦСКА Федор Чалов может продолжить карьеру в «Челси», утверждает Daily Express.

По информации источника, лондонский клуб готов заплатить за 21-летнего россиянина 20 млн фунтов.

Отмечается, что основными целями «Челси» были Тимо Вернер из «Лейпцига» и Мусса Дембеле из «Лиона». Однако оба игрока вряд ли покинут свои клубы в январе, поэтому «синие» обратились к варианту с Чаловым.

Ранее писали об интересе к Чалову со стороны «Брайтона».

Прошлым летом купить Чалова пытался «Кристал Пэлас». Сообщалось, что ЦСКА отклонил предложение в размере 23 млн фунтов (около 27 млн евро), настаивая на сумме в 30 млн евро.

 

 
 
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Нападающий ЦСКА Федор Чалов может продолжить карьеру в «Челси», утверждает Daily Express.
 
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