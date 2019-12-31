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Федор Чалов может перейти в «Челси» за 20 млн фунтов (Daily Express)
01.01.2020 15:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий ЦСКА Федор Чалов может продолжить карьеру в
По информации источника, лондонский клуб готов заплатить за 21-летнего россиянина 20 млн фунтов.
Отмечается, что основными целями «Челси» были Тимо Вернер из «Лейпцига» и Мусса Дембеле из
Ранее
Прошлым летом купить Чалова пытался «Кристал Пэлас». Сообщалось, что ЦСКА
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Нападающий ЦСКА Федор Чалов может продолжить карьеру в «Челси», утверждает Daily Express.
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