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Каборе – рекордсмен по удалениям за 10 лет в лигах топ-10. Рамос – 2-й, Балотелли – 4-й

01.01.2020 18:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Динамо» Москва Шарль Каборе заработал больше всех красных карточек за десятилетие в топ-10 лиг Европы во всех турнирах.

31-летний габонский хавбек, ранее выступавший за «Краснодар», «Кубань» и «Марсель», был удален 16 раз в 350 играх.

Вторым стал капитан «Реала» Серхио Рамос, получивший 15 красных карточек в 435 матчах.

Тройку замкнул экс-защитник «Валенсии» Рикарду Кошта, ныне играющий за «Боавишту». У него 11 удалений в 227 встречах.

Бывший нападающий «Милана», «Интера» и «Ливерпуля» Марио Балотелли, играющий в «Брешии», удалялся с поля 10 раз в 306 матчах.

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Гацкан, известный по выступлениям за «Ростов», занял восьмое место в рейтинге, получив 9 красных карточек в 284 играх.

Замыкает десятку хавбек «Арсенала» Гранит Джака – 8 удалений в 288 играх.

 
 
 
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Публикация от Transfermarkt (@transfermarkt_official)

 
 
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Полузащитник «Динамо» Москва Шарль Каборе заработал больше всех красных карточек за десятилетие в топ-10 лиг Европы во всех турнирах.
 
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