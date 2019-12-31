Каборе – рекордсмен по удалениям за 10 лет в лигах топ-10. Рамос – 2-й, Балотелли – 4-й

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник Москва Шарль Каборе заработал больше всех красных карточек за десятилетие в топ-10 лиг Европы во всех турнирах.

31-летний габонский хавбек, ранее выступавший за «Краснодар», «Кубань» и «Марсель», был удален 16 раз в 350 играх.

Вторым стал капитан Серхио Рамос, получивший 15 красных карточек в 435 матчах.

Тройку замкнул экс-защитник «Валенсии» Рикарду Кошта, ныне играющий за «Боавишту». У него 11 удалений в 227 встречах.

Бывший нападающий «Милана», «Интера» и «Ливерпуля» , играющий в «Брешии», удалялся с поля 10 раз в 306 матчах.

Полузащитник Александр Гацкан, известный по выступлениям за «Ростов», занял восьмое место в рейтинге, получив 9 красных карточек в 284 играх.

Замыкает десятку хавбек Гранит Джака – 8 удалений в 288 играх.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Transfermarkt (@transfermarkt_official) 31 Дек 2019 в 1:32 PST