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Каборе – рекордсмен по удалениям за 10 лет в лигах топ-10. Рамос – 2-й, Балотелли – 4-й
01.01.2020 18:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник
31-летний габонский хавбек, ранее выступавший за «Краснодар», «Кубань» и «Марсель», был удален 16 раз в 350 играх.
Вторым стал капитан
Тройку замкнул экс-защитник «Валенсии» Рикарду Кошта, ныне играющий за «Боавишту». У него 11 удалений в 227 встречах.
Бывший нападающий «Милана», «Интера» и «Ливерпуля»
Полузащитник
Замыкает десятку хавбек
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Полузащитник «Динамо» Москва Шарль Каборе заработал больше всех красных карточек за десятилетие в топ-10 лиг Европы во всех турнирах.
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