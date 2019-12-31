Максим Краснобаев: «Шевченко провел чемпионат на высоком уровне. Он реально усилит атакующий потенциал команды»

Источник материала: Tribuna.com

Генеральный менеджер «Динамо» Брест Максим Краснобаев поделился подробностями подписания нападающего Евгения Шевченко.

«Женя – сильный футболист. Следили за ним на протяжении всего сезона. Он провел его на высоком уровне.

Шевченко реально усилит атакующий потенциал нашей команды, который и так неслабый. Также он вызывался в сборную. Уверен, что и клуб, и сборная получит после этого подписания более сильного, качественного игрока. Он поможет нам в достижении наших целей», – сказал Краснобаев для пресс-службы клуба .

Отметим, что Шевченко в минувшем сезоне провел 29 матчей и забил 4 мяча.