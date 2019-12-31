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Максим Краснобаев: «Шевченко провел чемпионат на высоком уровне. Он реально усилит атакующий потенциал команды»
01.01.2020 18:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Генеральный менеджер «Динамо» Брест
«Женя – сильный футболист. Следили за ним на протяжении всего сезона. Он провел его на высоком уровне.
Отметим, что Шевченко в минувшем сезоне провел 29 матчей и забил 4 мяча.
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