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Максим Краснобаев: «Шевченко провел чемпионат на высоком уровне. Он реально усилит атакующий потенциал команды»

01.01.2020 18:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Генеральный менеджер «Динамо» Брест Максим Краснобаев поделился подробностями подписания нападающего Евгения Шевченко.

«Женя – сильный футболист. Следили за ним на протяжении всего сезона. Он провел его на высоком уровне. 

Шевченко реально усилит атакующий потенциал нашей команды, который и так неслабый. Также он вызывался в сборную. Уверен, что и клуб, и сборная получит после этого подписания более сильного, качественного игрока. Он поможет нам в достижении наших целей», – сказал Краснобаев для пресс-службы клуба.  

Отметим, что Шевченко в минувшем сезоне провел 29 матчей и забил 4 мяча.

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Теги: Брест
 
 
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Генеральный менеджер «Динамо» Брест Максим Краснобаев поделился подробностями подписания нападающего Евгения Шевченко.
 
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