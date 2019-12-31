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Марцел Личка: «Белорусы тяготеют к России, хотя Брест, вероятно, самый европейский город страны из-за его польской истории»

01.01.2020 18:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка поделился мнением о своей жизни в Беларуси.

- Как вам жилось в Беларуси? Вы были там без семьи...

– Конечно, иногда было грустно, особенно в моменты, когда все шло не так, как хотелось бы. В любом случае, Беларусь – чистая страна, не только Брест, но и другие города. С хорошей едой, ресторанами. Люди приятные, спокойные, уровень преступности низкий, я даже несколько раз оставлял свою машину незапертой.

Возможно, это страх суровых наказаний или тот факт, что режим страны по-прежнему довольно закрыт по отношению к внешнему миру. Однако я, как иностранец, жил там очень хорошо.

- Как насчет мышления людей? Они ближе к Европе или России?

– Они все еще тяготеют к России, хотя Брест, вероятно, самый европейский город Беларуси из-за его польской истории.

Менталитет в Беларуси другой, сначала я не понимал многих вещей, но это правда, что вы либо адаптируетесь, либо возвращаетесь домой, – сказал Личка.

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Теги: Брест
 
 
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Бывший главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка поделился мнением о своей жизни в Беларуси.
 
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