|
Марцел Личка: «Белорусы тяготеют к России, хотя Брест, вероятно, самый европейский город страны из-за его польской истории»
01.01.2020 18:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший главный тренер брестского «Динамо»
- Как вам жилось в Беларуси? Вы были там без семьи...
– Конечно, иногда было грустно, особенно в моменты, когда все шло не так, как хотелось бы. В любом случае, Беларусь – чистая страна, не только
Возможно, это страх суровых наказаний или тот факт, что режим страны по-прежнему довольно закрыт по отношению к внешнему миру. Однако я, как иностранец, жил там очень хорошо.
- Как насчет мышления людей? Они ближе к Европе или России?
– Они все еще тяготеют к России, хотя Брест, вероятно, самый европейский город Беларуси из-за его польской истории.
Менталитет в Беларуси другой, сначала я не понимал многих вещей, но это правда, что вы либо адаптируетесь, либо возвращаетесь домой, – сказал Личка.
Крутой бонус от «Марафона»! При регистрации получи фрибет до 100 рублей
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)