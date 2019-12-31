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ЧМ-2014 в Минске занял 16-е место среди событий десятилетия по версии ИИХФ

01.01.2020 19:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Международная федерация хоккея (ИИХФ) опубликовала список топ-20 событий за последнее десятилетие. На 16-м месте оказался чемпионат мира-2014 в Минске.

В материале сообщается, что турнир установил рекорд посещаемости. Матчи ЧМ-2014 года посетили больше 644 тысяч зрителей.

Напомним, турнир выиграла Россия, одолевшая в финале Финляндию (5:2). Сборная Беларуси заняла седьмое место.

Главным событием десятилетия по версии ИИХФ стала шайба Сидни Кросби в ворота США (3:2 ОТ) в овертайме финала ОИ-2010 в Ванкувере.

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Теги: Минск
 
 
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Международная федерация хоккея (ИИХФ) опубликовала список топ-20 событий за последнее десятилетие.
 
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