Экс-тренер молодежки о МЧМ: «Я считаю, мы не слабее ни одной из этих команд. Нет такого, что кто-то был сильнее нас. Однозначно нет»

Источник материала: Tribuna.com

Экс-тренер молодежной сборной Беларуси Алексей Щебланов поделился мнением о выступлении команды на МЧМ в Минске. Напомним, что U-20 заняла третье место и не вышла в элиту.

– Когда осознали, что выйти в элиту, скорее всего, не удастся?

– Знаете, всегда цепляешься за соломинку. Мы, люди, так устроены: верим, живем последним часом, последней минутой. Сейчас все начнется, сейчас все случится. Без этого в хоккее никак: нельзя быть холодным дилетантом, говорить: «А, мы уже ничего не можем – играть не будем». Всегда нужно цепляться за последний шанс. Но когда Австрия обыграла всех подряд, у нас уже не осталось шансов.

Последний матч вышли играть ради болельщиков, людей, которые нас очень сильно поддерживали. Было очень приятно находиться на лавке и ощущать, что люди пришли всем сердцем болеть за этих мальчишек. Родители, близкие, друзья родителей. Я так понимаю, это была основная масса. Все пришли болеть именно за этот «малый» хоккей, за этих парней. Это было очень приятно. Но мы не смогли их порадовать. Это было печально.

– Вы обыграли австрийцев, а в итоге они вырвали эту путевку. Не было обидно?

– Мы возвращаемся к тому, что это краткосрочное соревнование – здесь может произойти все что угодно. Пружина сложилась, а выстрелить должна именно в эти пять дней.

Я считаю, мы не слабее ни одной из этих команд. Нет такого, что кто-то был сильнее нас. Однозначно нет. Мы были сильнее еще и за счет того, что у нас был шестой полевой игрок – зрители. Они помогали, все время держали в игре. Но наступает такой момент, что, если ты один раз оступаешься, второй шанс на этой короткой дистанции тебе могут и не дать. Так случилось, что мы упустили это с Латвией – в принципе, потом было тяжело не то что психологически, но понимали, что догнать будет тяжело. Однако все равно сражались, играли.

На самом деле ребята молодцы. Могу сказать, что все бились, сражались. Но парни не такие великие хоккеисты, чтобы выйти и всех побеждать. Они только учатся, – сказал Щебланов.