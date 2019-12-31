Моуринью получил желтую карточку за подглядывание в блокнот тренеров «Саутгемптона»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью получил желтую карточку в матче 21-го тура Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (0:1).

Арбитр встречи наказал португальского специалиста за поведение в технической зоне соперника.

Моуринью в конце матча подглядывал в блокнот тренеров , чтобы понять тактику.

Португалец известен тем, что сам по ходу матчей часто делает тактические заметки в своем блокноте.





Фото: кадр из трансляции