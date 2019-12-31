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Моуринью получил желтую карточку за подглядывание в блокнот тренеров «Саутгемптона»
01.01.2020 20:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Тоттенхэма»
Арбитр встречи
Моуринью в конце матча подглядывал в блокнот тренеров
Португалец известен тем, что сам по ходу матчей часто делает тактические заметки в своем блокноте.
Фото: кадр из трансляции
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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью получил желтую карточку в матче 21-го тура Премьер-лиги с «Саутгемптоном» (0:1).
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