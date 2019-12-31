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Марцел Личка: «Это может быть удивительно, но белорусски футболисты нацелены на переезд не на Запад, а в Россию»

01.01.2020 21:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка рассказал о белорусских футболистах.

- Есть ли у белорусских футболистов мотивация к переезду в Западную Европу?

– В целом у них одинаковые задачи — они хотят хорошо выступать в соревнованиях, чтобы заинтересовать лучшие белорусские клубы. Для вас это может быть удивительно, они нацелены на переезд не на Запад, а в Россию. Как я уже сказал, они просто ближе к этой стране. Если какая-нибудь команда из Чехии хотела бы приобрести белорусского футболиста, то она должна была бы предложить действительно хороший контракт, чтобы местный игрок вообще подумал об этом.

- Какие там бюджеты клубов высшей лиги?

– Бюджеты лучших клубов Беларуси достаточно высокие, это что-то между 8-13  миллионами долларов. Эти команды были бы лидерах, даже в рамках чешской лиги, – сказал Личка.

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Бывший главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка рассказал о белорусских футболистах.
 
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