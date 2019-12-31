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Сергей Политевич: «Интересно ли белорусам ехать в Казахстан? Да. Чемпионаты плюс-минус одинаковые. Менталитеты похожие»

01.01.2020 22:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский защитник Сергей Политевич считает, что белорусским футболистам интересно играть в казахстанских клубах.

— Интересно ли вообще белорусам ехать играть в Казахстан?

— Ну, да, — а почему нет?! Думаю, что чемпионаты у нас плюс-минус одинаковые, в Казахстане все говорят по-русски, и адаптации никакой не нужно.

В этом плане все проще, потому что если ехать куда-то дальше и подписывать контракт на полтора-два года, то сезон тебе потребуется только на адаптацию, а здесь этого не нужно, так как менталитеты у нас похожие, поэтому человек может сразу начинать приносить пользу команде.

— Насколько выше должна быть зарплата в КПЛ, чтобы игрок согласился переходить туда из той же высшей лиги чемпионата Беларуси?

— В зарплатные ведомости футболистов, если честно, я не лезу. Смотря какой проект, какая команда, какие задачи ставит перед собой игрок, какие он ставил до этого, — должно сойтись много факторов.

В любом случае, если плюс-минус одинаково, то, конечно, наверное, футболист останется в Беларуси и будет играть дома — и это логично. Если зарплата будет чуть больше, либо если в Казахстане ты будешь бороться или играть в еврокубках, а в Беларуси, допустим, будешь находиться в середине таблицы, — тогда тоже, как вариант, можно поехать поиграть. Чемпионаты примерно одинаковые, поэтому из первой пятерки команд белорусского чемпионата ты примерно поедешь в первую пятерку КПЛ — и наоборот.

Что касается зарплат, то тут уже другой вопрос. Конечно, игроку нужно дать чуть больше, чтобы он приехал в Казахстан, — так же, как и казахстанскому футболисту нужно дать чуть больше, чтобы он приехал в Беларусь. Это логично, – сказал Политевич.

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Белорусский защитник Сергей Политевич считает, что белорусским футболистам интересно играть в казахстанских клубах.
 
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