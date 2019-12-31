|
Максим Краснобаев: «Все наши сетования по поводу того, чего мы лишены, проистекают от недостатка благодарности за то, что мы имеем»
01.01.2020 22:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Генеральный менеджер
«Всех с Новым годом, друзья! Счастья, улыбок и хорошего настроения! Верьте в лучшее и все получится! Петрович, легенда!
Все наши сетования по поводу того, чего мы лишены, проистекают от недостатка благодарности за то, что мы имеем (Даниэль Дефо)», – написал Краснобаев в своем
Напомним, что вчера брестское «Динамо»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Максим Краснобаев: «Все наши сетования по поводу того, чего мы лишены, проистекают от недостатка благодарности за то, что мы имеем»
Генеральный менеджер «Динамо» Брест Максим Краснобаев поздравил всех с Новым годом.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)