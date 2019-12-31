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Максим Краснобаев: «Все наши сетования по поводу того, чего мы лишены, проистекают от недостатка благодарности за то, что мы имеем»

01.01.2020 22:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Генеральный менеджер «Динамо» Брест Максим Краснобаев поздравил всех с Новым годом.

«Всех с Новым годом, друзья! Счастья, улыбок и хорошего настроения! Верьте в лучшее и все получится! Петрович, легенда! 

Все наши сетования по поводу того, чего мы лишены, проистекают от недостатка благодарности за то, что мы имеем (Даниэль Дефо)», – написал Краснобаев в своем Facebook.

Напомним, что вчера брестское «Динамо» назначило Сергея Ковальчука на пост главного тренера команды.

 
Теги: Брест
 
 
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