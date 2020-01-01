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Генсек брестского «Динамо» о назначении Ковальчука: «Дело не в тренировках, они лучшие в мире, им просто нужно создать атмосферу»

01.01.2020 23:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Генеральный секретарь брестского «Динамо» Владимир Мачульский прокомментировал назначение Сергея Ковальчука на пост главного тренера команды.

«Дело не в тренировках, они лучшие в мире, им просто нужно создать атмосферу!» – Хуанде Рамос в личной беседе о своем сезоне в мадридском «Реале». 

Удачи, Петрович!» – написал Мачульский в своем Facebook.

Отметим, что Хуанде Рамос возглавил «Реал» Мадрид 9 декабря 2008 и проработал лишь до конца сезона. Уже 1 июня 2009 года Мануэль Пеллегрини стал главным тренером мадридского клуба.

 
 
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Генеральный секретарь брестского «Динамо» Владимир Мачульский прокомментировал назначение Сергея Ковальчука на пост главного тренера команды.
 
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