Источник материала: Tribuna.com

Генеральный секретарь брестского «Динамо» Владимир Мачульский прокомментировал назначение Сергея Ковальчука на пост главного тренера команды.

«Дело не в тренировках, они лучшие в мире, им просто нужно создать атмосферу!» – Хуанде Рамос в личной беседе о своем сезоне в мадридском «Реале».

Удачи, Петрович!» – написал Мачульский в своем Facebook.

Отметим, что Хуанде Рамос возглавил «Реал» 9 декабря 2008 и проработал лишь до конца сезона. Уже 1 июня 2009 года Мануэль Пеллегрини стал главным тренером мадридского клуба.