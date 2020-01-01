|
Замгендиректора СТВ о репортере в эфире про «забег трезвости»: «Девушка переволновалась. Ни о каком алкоголе речи быть не может»
02.01.2020 18:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Заместитель генерального директора СТВ Кирилл Казаков рассказал о том, что случилось с корреспондентом Еленой Козловой во время прямого эфира.
Елена рассказывала о новогоднем «Забеге трезвости».
«Девушка переволновалась. Она весь день была на ногах, снимала, вечером было одно из первых для нее прямых включений. У нее поднялось давление, после окончания включения корреспондент потеряла сознание, ее приводил в чувство оператор. Елене понадобилась медицинская помощь. Сейчас с ней, слава богу, все в порядке», – пояснил Кирилл Казаков для TUT.BY.
Комментируя
По его словам, 2 января у Елены Козловой день отдыха, больничный она не брала.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Замгендиректора СТВ о репортере в эфире про «забег трезвости»: «Девушка переволновалась. Ни о каком алкоголе речи быть не может»
Заместитель генерального директора СТВ Кирилл Казаков рассказал о том, что случилось с корреспондентом Еленой Козловой во время эфира, которая рассказывала о...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)