Замгендиректора СТВ о репортере в эфире про «забег трезвости»: «Девушка переволновалась. Ни о каком алкоголе речи быть не может»

Источник материала: Tribuna.com

Заместитель генерального директора СТВ Кирилл Казаков рассказал о том, что случилось с корреспондентом Еленой Козловой во время прямого эфира.

Елена рассказывала о новогоднем «Забеге трезвости».

«Девушка переволновалась. Она весь день была на ногах, снимала, вечером было одно из первых для нее прямых включений. У нее поднялось давление, после окончания включения корреспондент потеряла сознание, ее приводил в чувство оператор. Елене понадобилась медицинская помощь. Сейчас с ней, слава богу, все в порядке», – пояснил Кирилл Казаков для TUT.BY.

Комментируя «Нашай Ніве» выступление журналистки, Казаков пояснил: «Ни о каком алкоголе речи быть не может. У нас строгое правило, что употреблять алкоголь во время работы запрещено».

По его словам, 2 января у Елены Козловой день отдыха, больничный она не брала.

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