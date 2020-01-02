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Павел Рыбак: «Рад, что ушел из того бардака, который творится в солигорском «Шахтере»
03.01.2020 15:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник
– В финансовом плане ты выиграл от перехода в «Ислочь» или проиграл?
– Плюс-минус то, что у меня было в «Шахтере». Я не выбивал зарплату, не выдвигал свои условия. Что предложили, на то и согласился. Деньги для меня не были на первом месте.
– В данный момент рад, что перешел в «Ислочь»?
– Конечно. Я рад, что ушел из «
– За такие слова болельщики «горняков» могут тебя невзлюбить.
– Давай определимся. Я ушел не из-за болельщиков, футболистов или футбола. Как бы так мягко сказать. Наверное, я рад, что ушел из того бардака, который творится в «Шахтере». В этом клубе спортивный принцип отошел на второй план. На первом месте – деньги. Причем уже давно, – сказал Рыбак.
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Защитник «Ислочи» Павел Рыбак рассказал о ситуации в солигорском «Шахтере».
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