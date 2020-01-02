Павел Рыбак: «Рад, что ушел из того бардака, который творится в солигорском «Шахтере»

Источник материала: Tribuna.com

Защитник Павел Рыбак рассказал о ситуации в солигорском « Шахтере ».

– В финансовом плане ты выиграл от перехода в «Ислочь» или проиграл?

– Плюс-минус то, что у меня было в «Шахтере». Я не выбивал зарплату, не выдвигал свои условия. Что предложили, на то и согласился. Деньги для меня не были на первом месте.

– В данный момент рад, что перешел в «Ислочь»?

– Конечно. Я рад, что ушел из « Шахтера ».

– За такие слова болельщики «горняков» могут тебя невзлюбить.

– Давай определимся. Я ушел не из-за болельщиков, футболистов или футбола. Как бы так мягко сказать. Наверное, я рад, что ушел из того бардака, который творится в «Шахтере». В этом клубе спортивный принцип отошел на второй план. На первом месте – деньги. Причем уже давно, – сказал Рыбак.

«В «Шахтере» футбол отошел на второй план. На первом месте – деньги». Рыбак – о бардаке в Солигорске