Михаил Деменцевич: «Надеемся, что Альшевский будет руководить БАТЭ долго, пока ему не поступит предложение из топ-клуба»

Источник материала: Tribuna.com

Генеральный директор БАТЭ Михаил Деменцевич рассказал о контракте главного тренера команды Кирилла Альшевского .

«Контракт рассчитан не на один год. В документе председатель правления предусмотрел много пунктов, чтобы у Кирилла Петровича была мотивация, все эти пункты выполнит. Мы надеемся, что тренер будет руководить командой очень долго, пока ему не поступит предложение из топ-клуба», – сказал Деменцевич.