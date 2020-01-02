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Михаил Деменцевич: «Надеемся, что Альшевский будет руководить БАТЭ долго, пока ему не поступит предложение из топ-клуба»

03.01.2020 15:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Генеральный директор БАТЭ Михаил Деменцевич рассказал о контракте главного тренера команды Кирилла Альшевского.

«Контракт рассчитан не на один год. В документе председатель правления предусмотрел много пунктов, чтобы у Кирилла Петровича была мотивация, все эти пункты выполнит. Мы надеемся, что тренер будет руководить командой очень долго, пока ему не поступит предложение из топ-клуба», – сказал Деменцевич.

 
 
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Генеральный директор БАТЭ Михаил Деменцевич рассказал о контракте главного тренера команды Кирилла Альшевского.
 
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