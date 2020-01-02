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Михаил Деменцевич: «Надеемся, что Альшевский будет руководить БАТЭ долго, пока ему не поступит предложение из топ-клуба»
03.01.2020 15:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Генеральный директор
«Контракт рассчитан не на один год. В документе председатель правления предусмотрел много пунктов, чтобы у
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Михаил Деменцевич: «Надеемся, что Альшевский будет руководить БАТЭ долго, пока ему не поступит предложение из топ-клуба»
Генеральный директор БАТЭ Михаил Деменцевич рассказал о контракте главного тренера команды Кирилла Альшевского.
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