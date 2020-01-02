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Шевцов о ЧЕ-2020: «Первая наша задача – выйти из группы. И задача довольно серьезная»

03.01.2020 20:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Юрий Шевцов в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Мордасевичу рассказал о целях команды на чемпионат Европы-2019.

- Все понимают, что задача на чемпионат Европы — попасть в олимпийскую квалификацию. Насколько она трудна в решении?

– Знаете, уже который раз повторяю: мы едем на чемпионат Европы. Когда не попали на чемпионат мира, все нас критиковали. Мы перепрыгнули турнир. Сейчас у нас «Европа». Ее нужно играть. А какое место займем, будет видно. Олимпийская квалификация случится потом. Туда сначала нужно попасть. Смотря в будущее, можно упустить настоящее. Это совершенно, в корне неправильно.

Поэтому первая наша задача — выйти из группы. И задача довольно серьезная. Потому что раньше в основной раунд попадали три команды, а сейчас только две. На квалификацию не смотрю. Многие об этом говорят. Но еще раз говорю: первостепенная цель — оказаться в основном раунде. Для того чтобы остаться в игре. Нельзя быть настолько заносчивым и говорить: ха, мы едем туда выходить в квалификацию, чемпионат Европы нас не интересует.

- Состоялся ли планировавшийся разговор с командой о целях на турнир?

– Каждый игрок ставит себе задачи сам. И команда ставит. Ребята уже не раз высказывались. Дважды подряд мы были на чемпионате Европы десятыми. Получится продвинуться вперед, стать восьмыми — думаю, попадем в эту квалификацию, о которой говорят. Вот и вся задача. Важно, как команда к этому подойдет. Каждый гандболист и сборная в целом должны показать свою лучшую игру. Тогда будет результат.

- Такие высокие цели команда ставила перед собой и пять лет назад на чемпионате мира в Катаре. Но, показалось, это ее несколько закрепостило. Не боитесь повторения ситуации?

– Я и говорю: ошибка была в том, что все куда-то стремились. А никто не захотел играть чемпионат мира. Сейчас нам нужно выступать на чемпионате Европы, а не куда-то попадать... До этой квалификации так далеко... Это еще один, следующий, турнир. Нужно сосредоточиться на настоящем, а не думать о будущем. Так будет правильно. Необходимо идти от игры к игре — и тогда все будет хорошо, – сказал Шевцов.

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Юрий Шевцов в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Мордасевичу рассказал о целях команды на чемпионат Европы-2019.
 
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