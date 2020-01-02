Крэйг Вудкрофт: «Знали, что сезон будет сложным для нас, это не стало сюрпризом. Но это путь к развитию, так строится команда»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» подвел итоги матча с «Северсталью» (3:2).

– Хочу поздравить всех с Новым годом. Очень рад за нас. Хоккеисты были настоящей командой, сражались, мне это понравилось. В ростере было довольно много новых игроков, которые раньше не получали много игрового времени. Это был их шанс проявить себя. Почти все справились с этой задачей. В самом начале матча мы получили быстрый гол. Пропущенная шайба во втором периоде нас несколько надломила и остановила. Но мы были сильными, держались вместе и контролировали игру. Шейн Принс вернул нас в игру. В третьем периоде мы показали хороший хоккей. Понравился дух команды, я очень рад, что мы прервали эту серию и начинаем год с победы.

- Какая стоит задача перед командой на конец чемпионата?

– Основная цель – развивать игроков и сражаться за победы в каждом матче. Игрокам нужно показывать своей игрой, кто хочет продолжить играть за «Динамо». Знали, что сезон будет сложным для нас, это не стало сюрпризом. Но это путь к развитию, так строится команда. Мы будем продолжать это делать. В ходе сезона видели позитивные моменты, которые могут привести нас к успеху.

- Насколько большой потерей стал уход Пулккинена? Есть ли игроки, которые могут его заменить или хотя бы приблизиться к его уровню?

– Когда ты теряешь игрока такого качества, бросающего и забивающего, заменить его сложно. Это образует определенную дыру в игре команды и составе. Но это возможность для других игроков показать себя. Один игрок не сможет заменить Пулккинена, мы сможем сделать это только с помощью командной игры. Мы желаем Тему удачи, нам его будет не хватать, – отметил Вудкрофт.