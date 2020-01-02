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Рождественский турнир. Савилов отметился хет-триком, у Лукашенко 2+1
03.01.2020 21:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в Минске стартовал Рождественский турнир любителей хоккея.
В первом матче команда президента Беларуси разгромила сборную IIHF – 11:3.
Отметим, что хет-триком отметился председатель ФХБ Геннадий Савилов. По голевому дублю на счету Александра Лукашенко, записавшего на свой счет и ассистентский балл, а также Дмитрия Мелешко и Максима Слыша. Андрей Глебов и Денис Курдеко забросили по одной шайбе.
Беларусь возглавляет группу А с 3 очками. В следующем матче команда президента сыграет с командой США.
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Сегодня в Минске стартовал Рождественский турнир любителей хоккея.
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