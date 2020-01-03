Захаров о Рождественском турнире: «Это ж чемпионат мира среди ветеранов, мы так называем»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров поделился мнением о Рождественском турнире.

«Приехало много ребят, которые в НХЛ поиграли, на хорошем уровне. Посмотреть, в каком они виде сейчас. Думаю, что они в порядке будут.

Эмоции положительные, турнир хороший, хорошо, что продолжается, не останавливается. Это ж чемпионат мира среди ветеранов, мы так называем. Интересный турнир», – сказал Захаров в эфире канала «Беларусь 1».