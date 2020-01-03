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Захаров о Рождественском турнире: «Это ж чемпионат мира среди ветеранов, мы так называем»
03.01.2020 22:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров поделился мнением о Рождественском турнире.
«Приехало много ребят, которые в НХЛ поиграли, на хорошем уровне. Посмотреть, в каком они виде сейчас. Думаю, что они в порядке будут.
Эмоции положительные, турнир хороший, хорошо, что продолжается, не останавливается. Это ж чемпионат мира среди ветеранов, мы так называем. Интересный турнир», – сказал Захаров в эфире канала «Беларусь 1».
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Главный тренер сборной Беларуси Михаил Захаров поделился мнением о Рождественском турнире.
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