|
Европейские топ-клубы хотят изменить формат нового клубного ЧМ
03.01.2020 23:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Европейские топ-клубы разрабатывают новую модель проведения клубного чемпионата мира.
Предлагается увеличить количество представителей Европы в турнире с 8 до 12 команд. Более того, по плану клубов, принимать участие в турнире должны лучшие команды по рейтингу УЕФА вместо победителей ЛЧ и ЛЕ за последние 4 года. Такая система предлагается во избежание потенциального выхода в основную сетку турнира клубов невысокого уровня.
Данное предложение вынесли представители 4 клубов: дортмундской «Боруссии»,
Ранее ФИФА приняла решение об изменении формата клубного чемпионата мира. Турнир будет проводиться с 2021 года вместо Кубка конфедераций. Количество участников будет расширено с 7 до 24 команд, из которых 8 будут представлять Европу (победители Лиги чемпионов и Лиги Европы за последние 4 года), Южную Америку – 6. По 3 путевки получат команды из Африки, Азии и КОНКАКАФ, 1 клуб от Океании.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Европейские топ-клубы разрабатывают новую модель проведения клубного чемпионата мира.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)