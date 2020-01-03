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Европейские топ-клубы хотят изменить формат нового клубного ЧМ

03.01.2020 23:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Европейские топ-клубы разрабатывают новую модель проведения клубного чемпионата мира.

Предлагается увеличить количество представителей Европы в турнире с 8 до 12 команд. Более того, по плану клубов, принимать участие в турнире должны лучшие команды по рейтингу УЕФА вместо победителей ЛЧ и ЛЕ за последние 4 года. Такая система предлагается во избежание потенциального выхода в основную сетку турнира клубов невысокого уровня. 

Данное предложение вынесли представители 4 клубов: дортмундской «Боруссии», «Ливерпуля», «Барселоны» и «Аякса», которые сформировали рабочую группу.

Ранее ФИФА приняла решение об изменении формата клубного чемпионата мира. Турнир будет проводиться с 2021 года вместо Кубка конфедераций. Количество участников будет расширено с 7 до 24 команд, из которых 8 будут представлять Европу (победители Лиги чемпионов и Лиги Европы за последние 4 года), Южную Америку – 6. По 3 путевки получат команды из Африки, Азии и КОНКАКАФ, 1 клуб от Океании.

Клубный ЧМ расширили до 24 команд, а топы из Европы думают о бойкоте

 
 
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Европейские топ-клубы разрабатывают новую модель проведения клубного чемпионата мира.
 
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