СКА проиграл «Йокериту» 0:6. Это самое крупное поражение питерцев в КХЛ

Источник материала: Tribuna.com

СКА уступил «Йокериту» (0:6) в рамках регулярного чемпионата .

Команда тренера Алексея Кудашова пропустила 5 шайб во втором периоде, а также одну – в третьем.

СКА, таким образом, потерпел самое крупное поражение в КХЛ.

Стоит отметить, что в этом сезоне петербургский клуб проигрывал максимум с разницей в 3 шайбы – «Автомобилисту» (2:5) и ЦСКА (0:3).