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СКА проиграл «Йокериту» 0:6. Это самое крупное поражение питерцев в КХЛ

03.01.2020 23:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

СКА уступил «Йокериту» (0:6) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Команда тренера Алексея Кудашова пропустила 5 шайб во втором периоде, а также одну – в третьем.

СКА, таким образом, потерпел самое крупное поражение в КХЛ.

Стоит отметить, что в этом сезоне петербургский клуб проигрывал максимум с разницей в 3 шайбы – «Автомобилисту» (2:5) и ЦСКА (0:3).

Йокерит – СКА 6:0 (0:0, 5:0, 1:0)
Дата проведения
3 января, 19.30, «Хартвалл Арена»
Онлайн матча Видео
1:0 – 24 О'Нил (Регин, Йоэнсуу)
2:0 – 30 Регин (Мозес, Кивисте)
3:0 – 34 Мозес (Норман)
4:0 – 37 Регин (Йоэнсуу, О'Нил)
5:0 – 38 Лехтонен (Йенсен, Контиола)
6:0 – 55 Грант (Норман, Мозес)
Вратари: Калниньш 19/19  Мельничук 16/21, Хелльберг 9/10.
 
 
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СКА уступил «Йокериту» (0:6) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
 
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