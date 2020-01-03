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СКА проиграл «Йокериту» 0:6. Это самое крупное поражение питерцев в КХЛ
03.01.2020 23:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
СКА уступил «Йокериту» (0:6) в рамках регулярного чемпионата
Команда тренера Алексея Кудашова пропустила 5 шайб во втором периоде, а также одну – в третьем.
СКА, таким образом, потерпел самое крупное поражение в КХЛ.
Стоит отметить, что в этом сезоне петербургский клуб проигрывал максимум с разницей в 3 шайбы – «Автомобилисту» (2:5) и ЦСКА (0:3).
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СКА уступил «Йокериту» (0:6) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
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