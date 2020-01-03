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Брикун, Дурнов и Кулаков сыграли за команду президента на Рождественском турнире. Эти игроки не входили в первоначальный ростер команды
03.01.2020 23:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в Минске прошли первые матчи Рождественского турнира любителей хоккея.
Вратарь Игорь Брикун, защитник Константин Дурнов, нападающий Александр Кулаков сыграли за белорусскую команду в первом матче турнира.
Отметим, что эти хоккеисты являются действующими игроками клубов Париматч-Экстралиги и не входили в ростер команды перед стартом турнира.
На счету вратаря «Юности» Брикуна 25 матчей в Париматч-Экстралиге в этом сезоне и 92 процента отраженных бросков.
Защитник «Шахтера» Дурнов сыграл в 36 играх чемпионата, набрал 4 (1+3) очка.
Форвард «Юности» Кулаков в 37 матчах экстралиги набрал 12 (1+11) очков.
Отметим, что участие в матче не принял тренер минского «Динамо» Михаил Грабовский, который
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Брикун, Дурнов и Кулаков сыграли за команду президента на Рождественском турнире. Эти игроки не входили в первоначальный ростер команды
Сегодня в Минске прошли первые матчи Рождественского турнира любителей хоккея.
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