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Беларусь оштрафована ITF, лишена очков в Кубке Дэвиса и права провести домашний матч с Германией за несоответствие корта во Дворце тенниса стандартам

03.01.2020 23:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

6-7 марта мужская сборная Беларуси на выезде сыграет с командой Германии в матче квалификации Кубка Дэвиса.

Этот поединок по очередности должен был проходить в Минске. Однако Белорусская теннисная федерация была наказана ITF за несоответствие корта во Дворце тенниса стандартам. Технические представители ИТФ в ходе матча Беларусь — Португалия выявили недопустимо высокую скорость мяча при отскоке от минского хардового корта.

БТФ получила денежный штраф, сборная Беларуси была лишена 41 очка в рейтинге Кубка Дэвиса.

 
Теги: Минск
 
 
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6-7 марта мужская сборная Беларуси на выезде сыграет с командой Германии в матче квалификации Кубка Дэвиса.
 
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