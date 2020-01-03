Беларусь оштрафована ITF, лишена очков в Кубке Дэвиса и права провести домашний матч с Германией за несоответствие корта во Дворце тенниса стандартам

Источник материала: Tribuna.com

6-7 марта мужская сборная Беларуси на выезде сыграет с командой Германии в матче квалификации Кубка Дэвиса.

Этот поединок по очередности должен был проходить в Минске. Однако Белорусская теннисная федерация была наказана ITF за несоответствие корта во Дворце тенниса стандартам. Технические представители ИТФ в ходе матча Беларусь — Португалия выявили недопустимо высокую скорость мяча при отскоке от минского хардового корта.

БТФ получила денежный штраф, сборная Беларуси была лишена 41 очка в рейтинге Кубка Дэвиса.