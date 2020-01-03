Риос может перейти в минское «Динамо»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский защитник Алексей Риос попал в сферу интересов минского «Динамо».

Риос покинул БАТЭ, в составе которого провел пять сезонов, в декабре 2019 года. В высшей лиге-2019 Риос отыграл 17 матчей и заработал две желтые карточки.

Подробная статистика 32-летнего футболиста здесь .