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Риос может перейти в минское «Динамо»
03.01.2020 23:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский защитник Алексей Риос попал в сферу интересов минского «Динамо».
Риос покинул БАТЭ, в составе которого провел пять сезонов, в декабре 2019 года. В высшей лиге-2019 Риос отыграл 17 матчей и заработал две желтые карточки.
Подробная статистика 32-летнего футболиста
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Белорусский защитник Алексей Риос попал в сферу интересов минского «Динамо».
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