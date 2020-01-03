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Риос может перейти в минское «Динамо»

03.01.2020 23:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский защитник Алексей Риос попал в сферу интересов минского «Динамо».

Риос покинул БАТЭ, в составе которого провел пять сезонов, в декабре 2019 года. В высшей лиге-2019 Риос отыграл 17 матчей и заработал две желтые карточки.

Подробная статистика 32-летнего футболиста здесь.

 
 
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Белорусский защитник Алексей Риос попал в сферу интересов минского «Динамо».
 
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