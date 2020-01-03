Александр Лукашенко: «Перед началом Рождественского турнира нам пришлось решать проблему – как вместить в компактный режим соревнований всех желающих»

Источник материала: Tribuna.com

Президент Беларуси Александр Лукашенко открыл Международный турнир любителей хоккея.

«В эти новогодние, праздничные дни Минск буквально живет и дышит звездным хоккеем. Нас вновь собрал Рождественский международный турнир любителей хоккея на призы Президента. Эти состязания верных рыцарей народной ледовой игры давно называют неофициальным любительским чемпионатом мира. Сегодня он популярен и узнаваем во всем мире. У него свои традиции и свои символы.

И снова перед началом турнира нам пришлось решать уже ставшей привычной проблему – как вместить в компактный режим соревнований всех желающих выступать на этой площадке. Мы приветствуем на льду «Чижовка-Арены» 12 команд. Фанфары торжественно звучат в честь наших давних друзей из России, Германии, Китая, Финляндии, Объединенных Арабских Эмиратов, Швейцарии, сборных Балкан и Балтии. Без них невозможно представить наши соревнования.

С особой радостью отмечаем, что в Минск после перерыва вернулась команда нашей братской Украины. Самые теплые приветствия дебютанту турнира – команде Соединенных Штатов Америки. Как подтверждение высокого статуса нашего турнира и большого интереса к нему мы воспринимаем участие в соревнованиях ледовой дружины Международной федерации хоккея», – сказал Лукашенко.