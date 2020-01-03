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Константин Кольцов: «Проведение в Минске Рождественского турнира – подарок для всех бывших профессионалов»
04.01.2020 14:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Экс-игрок сборной Беларуси
«Эти турниры – всегда что-то большее, чем просто игра. Обмен опытом, обмен полезной информацией и просто встречи с давними знакомыми. Можно сравнить себя с другими странами, увидеть, как там развивается хоккей. В том числе любительский.
Для меня, как для бывшего игрока, очень приятно окунуться в эту атмосферу. Любой из нас скучает по трибунам, по болельщикам, и вновь почувствовать их поддержку – дорогого стоит. Надеюсь, такие турниры в будущем будут проводиться, а их уровень окажется еще более высоким.
Заметьте: в нынешнем году участников уже стало больше, впервые выступает команда США. Это говорит о том, что интерес к этому турниру растет и уровень соперничества на льду будет только увеличиваться», – сказал Кольцов.
Отметим, что вчера за команду президента
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Константин Кольцов: «Проведение в Минске Рождественского турнира – подарок для всех бывших профессионалов»
Экс-игрок сборной Беларуси Константин Кольцов поделился впечатлениями от проведения в Минске Рождественского турнира любителей хоккея на приз президента.
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