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Константин Кольцов: «Проведение в Минске Рождественского турнира – подарок для всех бывших профессионалов»

04.01.2020 14:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Экс-игрок сборной Беларуси Константин Кольцов поделился впечатлениями от проведения в Минске  Рождественского турнира любителей хоккея на приз президента. 

«Эти турниры – всегда что-то большее, чем просто игра. Обмен опытом, обмен полезной информацией и просто встречи с давними знакомыми. Можно сравнить себя с другими странами, увидеть, как там развивается хоккей. В том числе любительский.

Для меня, как для бывшего игрока, очень приятно окунуться в эту атмосферу. Любой из нас скучает по трибунам, по болельщикам, и вновь почувствовать их поддержку – дорогого стоит. Надеюсь, такие турниры в будущем будут проводиться, а их уровень окажется еще более высоким.

Заметьте: в нынешнем году участников уже стало больше, впервые выступает команда США. Это говорит о том, что интерес к этому турниру растет и уровень соперничества на льду будет только увеличиваться», – сказал Кольцов.

Отметим, что вчера за команду президента сыграли 3 действующих игрока: вратарь Игорь Брикун, защитник Константин Дурнов, нападающий Александр Кулаков. 

Также сообщалось, что в составе команды еще 2 действующих игрока Александр Жидких и Максим Слыш.

Рождественский турнир. Лукашенко и Савилов отметились хет-триками

 
Теги: Минск
 
 
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Экс-игрок сборной Беларуси Константин Кольцов поделился впечатлениями от проведения в Минске Рождественского турнира любителей хоккея на приз президента.
 
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