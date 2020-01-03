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Праздничные выходные продолжаются: сегодня смотрим отличный футбол в RIB RAW ⚽

04.01.2020 14:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Крутой вариант для тех, кто пережил два рабочих дня и дотянул до продолжения выходных: расслабьтесь в RIB RAWпервом в Беларуси мясном ресторане с концепцией копченого, томленого и жареного мяса. 

Сегодня в 20:20 в заведении показывают «Вулверхэмптон» «Манчестер Юнайтед», а в 22:55 – матч «Эспаньол»«Барселона».

Праздничные выходные продолжаются: сегодня смотрим отличный футбол в RIB RAW ⚽

К интересному футболу в комплекте как всегда идут ребра (главное блюдо заведения), тартар-меню, альтернативные бургеры и огромный выбор приятных напитков. 

Кстати, мясо и ребра в ресторане готовят в американском смокере. Это огромное устройство, которое объединяет в себе барбекю, гриль, коптильню холодного и горячего копчения. В некоторых случаях весь процесс может занимать от 10 до 16 часов.

С бургерами все тоже не менее интересно: для нихиспользуют не обычные котлеты из фарша, а необычные альтернативные варианты, например, рваное мясо или свиные щеки. Хлеб и булочки для этого блюда повара пекут самостоятельно, а ко всему прочему прямо в ресторане еще и производят крафтовый сыр.

Праздничные выходные продолжаются: сегодня смотрим отличный футбол в RIB RAW ⚽

Экономьте время и силы – бронируйте столик на вечер и больше не думайте, где встретиться с друзьями. Очевидно, что на Гикало, 7!

В вашем распоряжении будут большой экран проектора и шесть телевизоров – все для того, чтобы смотреть футбол было максимально комфортно.

Ставку в RIB RAW делают на большое количество разнообразных мясных блюд по доступной цене, так что если неслабо потратились на новогодние подарки, все равно приходите: вам точно понравится. Рекомендуем!

Праздничные выходные продолжаются: сегодня смотрим отличный футбол в RIB RAW ⚽
 

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Крутой вариант для тех, кто пережил два рабочих дня и дотянул до продолжения выходных: расслабьтесь в RIB RAW – первом в Беларуси мясном ресторане с концепцией...
 
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