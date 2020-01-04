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«Барселона» выиграла первый круг Ла Лиги. Клуб брал титул 15 из 23 раз в такой ситуации
05.01.2020 08:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В чемпионате Испании завершается первый круг.
По итогам первой части сезона в турнирной таблице
«Барса» имеет равное количество очков с
Места в таблице в случае равенства очков определяются по очным встречам, однако в первом круге класико закончилось со счетом 0:0.
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В чемпионате Испании завершается первый круг.
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