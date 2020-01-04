«Барселона» выиграла первый круг Ла Лиги. Клуб брал титул 15 из 23 раз в такой ситуации

Источник материала: Tribuna.com

В чемпионате Испании завершается первый круг.

По итогам первой части сезона в турнирной таблице лидирует «Барселона», набравшая 40 очков.

«Барса» имеет равное количество очков с , но опережает мадридский клуб по дополнительным показателям.

Места в таблице в случае равенства очков определяются по очным встречам, однако в первом круге класико закончилось со счетом 0:0.

выигрывала первый круг в общей сложности 23 раза, в 15 случаях каталонцы в итоге становились чемпионами .



