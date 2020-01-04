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«Барселона» выиграла первый круг Ла Лиги. Клуб брал титул 15 из 23 раз в такой ситуации

05.01.2020 08:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В чемпионате Испании завершается первый круг.

По итогам первой части сезона в турнирной таблице Ла Лиги лидирует «Барселона», набравшая 40 очков.

«Барса» имеет равное количество очков с «Реалом», но опережает мадридский клуб по дополнительным показателям.

Места в таблице в случае равенства очков определяются по очным встречам, однако в первом круге класико закончилось со счетом 0:0.

«Барселона» выигрывала первый круг в общей сложности 23 раза, в 15 случаях каталонцы в итоге становились чемпионами Ла Лиги

«Барселона» выиграла первый круг Ла Лиги. Клуб брал титул 15 из 23 раз в такой ситуации

 
 
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