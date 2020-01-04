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Шэньчжэнь (WTA). Соболенко в первом круге сыграет с Гаспарян, Саснович – с Фридсам

05.01.2020 12:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко начнет сезон с турнира в китайском Шеньчжэне. В первом круге соперницей Соболенко (11, WTA) станет россиянка Маргарита Гаспарян (104). Матч состоится 6 января в 6.00 по белорусскому времени.

Александра Саснович (62) на старте турнира встретится с немкой Анна-Леной Фридсам (145). Игра запланирована на 7.30 утра по белорусскому времени.

Shenzhen Open

Шэньчжэнь, Китай

5 – 12 января 2020

International

Призовой фонд – 651 750 долларов

Открытые корты, хард

Первый круг

Александра Саснович (Беларусь)  Анна-Лена Фридсам (Германия)
Дата проведения
6 января, 07.30
Онлайн матча

 

Маргарита Гаспарян (Россия)  Арина Соболенко (Беларусь)
Дата проведения
6 января, 06.00
Онлайн матча

 

Элиза Мертенс (Бельгия)  Леся Цуренко (Украина)
6:3|6:3
Дата проведения
5 января, 07.00
Онлайн матча

 

Катерина Бондаренко (Украина)  Мисаки Дои (Япония)
6:4|6:1
Дата проведения
5 января, 08.00
Онлайн матча

 

Екатерина Александрова (Россия)  Катерина Синякова (Чехия)
6:4|6:4
Дата проведения
5 января, 10.20
Онлайн матча

Сиюй Ван (Китай)  Сорана Кырстя (Румыния)
3:6|6:1|6:1
Дата проведения
5 января, 08.30
Онлайн матча

 

Чжан Шуай (Китай)  Магда Линетт (Польша)
6:4|6:2
Дата проведения
5 января, 10.55
Онлайн матча

 

Сара Соррибес-Тормо (Испания)  Яфань Ван (Китай)
Дата проведения
5 января, 12.10
Онлайн матча

 

Кристина Плишкова (Чехия)  Ирина Бегу (Румыния)
Дата проведения
6 января, 07.30
Онлайн матча

 

 

Шелби Роджерс (США)  Николь Гиббс (США)
Дата проведения
6 января, 06.00
Онлайн матча

 

Дуань Ин-Ин (Китай)  Зарина Дияс (Казахстан)
Дата проведения
7 января, 06.00
Онлайн матча

 

Елена Рыбакина (Казахстан)  Сайсай Чжэн (Китай)
Дата проведения
6 января, 06.00
Онлайн матча

 

Ван Синюй (Китай)  Гарбинье Мугуруса (Испания)
Дата проведения
6 января, 07.30
Онлайн матча

 

Шуай Пэн (Китай)  Чжу Линь (Китай)
Дата проведения
6 января, 09.00
Онлайн матча

 

Ван Цян (Китай)  Онс Жабер (Тунис)
Дата проведения
6 января, 09.00
Онлайн матча

 

Белинда Бенчич (Швейцария)  Анна Блинкова (Россия)
Дата проведения
7 января, 06.00
Онлайн матча

 
 
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Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко начнет сезон с турнира в китайском Шеньчжэне.
 
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