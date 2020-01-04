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Шэньчжэнь (WTA). Соболенко в первом круге сыграет с Гаспарян, Саснович – с Фридсам
05.01.2020 12:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко начнет сезон с турнира в китайском Шеньчжэне. В первом круге соперницей Соболенко (11, WTA) станет россиянка Маргарита Гаспарян (104). Матч состоится 6 января в 6.00 по белорусскому времени.
Александра Саснович (62) на старте турнира встретится с немкой Анна-Леной Фридсам (145). Игра запланирована на 7.30 утра по белорусскому времени.
Shenzhen Open
Шэньчжэнь, Китай
5 – 12 января 2020
International
Призовой фонд – 651 750 долларов
Открытые корты, хард
Первый круг
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Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко начнет сезон с турнира в китайском Шеньчжэне.
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