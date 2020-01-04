Шэньчжэнь (WTA). Соболенко в первом круге сыграет с Гаспарян, Саснович – с Фридсам

Источник материала: Tribuna.com

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко начнет сезон с турнира в китайском Шеньчжэне. В первом круге соперницей Соболенко (11, WTA) станет россиянка Маргарита Гаспарян (104). Матч состоится 6 января в 6.00 по белорусскому времени.

Александра Саснович (62) на старте турнира встретится с немкой Анна-Леной Фридсам (145). Игра запланирована на 7.30 утра по белорусскому времени.

Shenzhen Open

Шэньчжэнь, Китай



5 – 12 января 2020



International



Призовой фонд – 651 750 долларов

Открытые корты, хард

Первый круг