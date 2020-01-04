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«Динамо» Минск – СКА. Китаров будет капитаном «зубров», Андрей Костицын – вне заявки

05.01.2020 16:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Стали известны составы минского «Динамо» и СКА на матч регулярного чемпионата КХЛ.

«Динамо-Минск»: Тэйлор (Карнаухов); Морроу – Граньяни (А), Аносов – Спунер – Принс; Знахаренко – Еременко, Павлович (А) – Ковыршин – Стефанович; Евенко – Готовец, Мартынов – Демков – Дроздов; Достанко – Дадонов, Павленко – Китаров (К) – Когалев.

СКА: Хелльберг (Мельничук); Белов – Бенгтссон, Ткачев – Лехтеря – Плотников (К); Токранов – Ожиганов, Кагарлицкий – Кемппайнен – Якупов; Хафизуллин (А) – Зуб, Кузьменко – Аалтонен – Карпов; Дыбленко – Глотов, Дергачев – Швец-Роговой – Кетов (А).

Матч начнется на «Минск-Арене» в 17:10.

 
Теги: Минск
 
 
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Стали известны составы минского «Динамо» и СКА на матч регулярного чемпионата КХЛ.
 
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