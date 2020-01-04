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«Динамо» Минск – СКА. Китаров будет капитаном «зубров», Андрей Костицын – вне заявки
05.01.2020 16:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Стали известны составы минского
«Динамо-Минск»: Тэйлор (Карнаухов); Морроу – Граньяни (А), Аносов – Спунер – Принс; Знахаренко – Еременко, Павлович (А) – Ковыршин – Стефанович; Евенко – Готовец, Мартынов – Демков – Дроздов; Достанко – Дадонов, Павленко – Китаров (К) – Когалев.
Матч начнется на «Минск-Арене» в 17:10.
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Стали известны составы минского «Динамо» и СКА на матч регулярного чемпионата КХЛ.
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