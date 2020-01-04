|
Беларусь на МЧМ-2021 сыграет с Данией, Латвией, Норвегией, Венгрией и Казахстаном
05.01.2020 18:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сборная Беларуси узнала всех соперников на молодежном чемпионате мира 2021 года.
За единственную путевку в элиту с белорусами поспорят сборные Дании, Латвии, Норвегии, Венгрии и Казахстана.
Напомним, что из элиты на МЧМ-2020 вылетела сборная Казахстана.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сборная Беларуси узнала всех соперников на молодежном чемпионате мира 2021 года.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)