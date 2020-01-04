Беларусь на МЧМ-2021 сыграет с Данией, Латвией, Норвегией, Венгрией и Казахстаном

Источник материала: Tribuna.com

Сборная Беларуси узнала всех соперников на молодежном чемпионате мира 2021 года.

За единственную путевку в элиту с белорусами поспорят сборные Дании, Латвии, Норвегии, Венгрии и Казахстана.

Напомним, что из элиты на МЧМ-2020 вылетела сборная Казахстана.