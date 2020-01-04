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Беларусь на МЧМ-2021 сыграет с Данией, Латвией, Норвегией, Венгрией и Казахстаном

05.01.2020 18:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сборная Беларуси узнала всех соперников на молодежном чемпионате мира 2021 года.

За единственную путевку в элиту с белорусами поспорят сборные Дании, Латвии, Норвегии, Венгрии и Казахстана.

Напомним, что из элиты на МЧМ-2020 вылетела сборная Казахстана.

 
 
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Сборная Беларуси узнала всех соперников на молодежном чемпионате мира 2021 года.
 
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