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Кавани перейдет в «Атлетико» свободным агентом летом
05.01.2020 15:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Форвард
По информации источника, руководство «матрасников» приняло решение дождаться завершения контракта уругвайца с парижанами и подписать игрока летом в качестве свободного агента.
Сообщается, что
Ранее клубы
В нынешнем сезоне Лиги 1 Кавани сыграл 8 матчей и забил 2 гола.
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Форвард «ПСЖ» Эдинсон Кавани продолжит карьеру в «Атлетико», сообщает журналист Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.
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