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Кавани перейдет в «Атлетико» свободным агентом летом

05.01.2020 15:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Форвард «ПСЖ» Эдинсон Кавани продолжит карьеру в «Атлетико», сообщает журналист Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, руководство «матрасников» приняло решение дождаться завершения контракта уругвайца с парижанами и подписать игрока летом в качестве свободного агента.

Сообщается, что «Атлетико» уже договорился с Кавани и предложил футболисту 2-летний контракт. 

Ранее клубы пытались договориться о переезде нападающего в Ла Лигу уже в январе, однако возникли сложности. «ПСЖ» будет трудно найти замену форварду, а мадридцы хотят разгрузить зарплатную ведомость с помощью продажи хавбека Тома Лемара. 

В нынешнем сезоне Лиги 1 Кавани сыграл 8 матчей и забил 2 гола.

 
 
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Форвард «ПСЖ» Эдинсон Кавани продолжит карьеру в «Атлетико», сообщает журналист Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио.
 
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