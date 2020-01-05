Сергей Гончаров: «Без Рождественского турнира мы, может быть, и не получили бы право проводить 21-й ЧМ»

Источник материала: Tribuna.com

Заместитель председателя ФХБ Сергей Гончаров поделился мнением о Рождественском турнире.

«Без Рождественского турнира мы, может быть, и не получили бы право проводить 21-й ЧМ .

Никому объяснять не нужно, что у нас вся инфраструктура есть, все готово. Это и в финансовом плане, и в имиджевом выгодное мероприятие для Беларуси. Люди приезжают, они видят, как мы относимся к хоккею, как организовываем мероприятия. Это играет большую позитивную роль при голосовании», – сказал Гончаров.