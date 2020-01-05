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«Вашингтон» – 7-й в истории НХЛ клуб, победивший в матче, отыграв 2 гола на 60-й минуте

06.01.2020 08:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Вашингтон» одержал волевую победу над «Сан-Хосе» (5:4 ОТ).

За 47 секунд до конца 3-го периода «Кэпиталс» проигрывали 2:4, но голы Якуба Враны и Ти Джея Оши перевели игру в овертайм, а на 63-й минуте форвард «Вашингтона» Ларс Эллер забросил победную шайбу.

«Кэпиталс» впервые в своей истории победили в матче чемпионата НХЛ, отыграв 2 гола на 60-й минуте.

Ранее в истории лиги подобное удавалось еще 6 клубам: «Детройту», «Сан-Хосе», «Далласу», «Питтсбургу» (дважды), «Ванкуверу» и «Монреалю» (дважды).

 
 
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«Вашингтон» одержал волевую победу над «Сан-Хосе» (5:4 ОТ).
 
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