«Вашингтон» – 7-й в истории НХЛ клуб, победивший в матче, отыграв 2 гола на 60-й минуте

одержал волевую победу над «Сан-Хосе» (5:4 ОТ).

За 47 секунд до конца 3-го периода «Кэпиталс» проигрывали 2:4, но голы Якуба Враны и Ти Джея Оши перевели игру в овертайм, а на 63-й минуте форвард «Вашингтона» Ларс Эллер забросил победную шайбу.

«Кэпиталс» впервые в своей истории победили в матче чемпионата НХЛ, отыграв 2 гола на 60-й минуте.

Ранее в истории лиги подобное удавалось еще 6 клубам: «Детройту», «Сан-Хосе», «Далласу», (дважды), «Ванкуверу» и «Монреалю» (дважды).