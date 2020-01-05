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Минское «Динамо» провело переговоры с Чебуриным («Football.by»)

06.01.2020 11:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Представители минского «Динамо» провели в Казахстане переговоры на предмет сотрудничества с местным 54-летним специалистом Владимиром Чебуриным, передает Football.by.

Напомним, специалист возглавлял литовскую «Судуву», которую трижды привел к чемпионскому титулу.

Ранее сообщалось, что главный тренер «бело-голубых» Сергей Гуренко покинет клуб.

Аленичев может возглавить минское «Динамо» 

Futbolas: тренер «Судувы» Чебурин может возглавить клуб из Беларуси. Возможно, речь о «Минске» или минском «Динамо»

 
Теги: Минск
 
 
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Представители минского «Динамо» провели в Казахстане переговоры на предмет сотрудничества с местным 54-летним специалистом Владимиром Чебуриным, передает Football.by.
 
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