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Минское «Динамо» провело переговоры с Чебуриным («Football.by»)
06.01.2020 11:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Представители минского «Динамо» провели в Казахстане переговоры на предмет сотрудничества с местным 54-летним специалистом Владимиром Чебуриным,
Напомним, специалист возглавлял литовскую «Судуву», которую трижды привел к чемпионскому титулу.
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Представители минского «Динамо» провели в Казахстане переговоры на предмет сотрудничества с местным 54-летним специалистом Владимиром Чебуриным, передает Football.by.
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