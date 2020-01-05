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Единая лига ВТБ. «Цмокi-Мiнск» против «Зенита», «Химки» – ЦСКА

06.01.2020 11:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В понедельник, 6 января, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ на Арене Мытищи встретятся два лидера турнира – «Химки» и московский ЦСКА.

Санкт-петербургский «Зенит» сыграет в гостях с белорусским «Цмокi-Мiнском».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Химки – ЦСКА
Дата проведения
6 января, 15.00, «Арена Мытищи»
Онлайн матча

Цмоки-Минск – Зенит
Дата проведения
6 января, 17.00, «Falcon Club»
Онлайн матча

Положение команд: «Химки» – 11-1, ЦСКА – 10-3, «Локомотив-Кубань» – 8-4, УНИКС – 7-5, «Енисей» – 6-5, «Нижний Новгород» – 5-6, «Зенит» – 5-6, «Астана» – 5-6, «Зелена-Гура» – 5-7, «Калев» – 5-8, «Автодор» – 4-7, «Парма» – 3-9, «Цмокi-Мiнск» – 2-9. 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

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Теги: Минск
 
 
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В понедельник, 6 января, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ на Арене Мытищи встретятся два лидера турнира – «Химки» и московский ЦСКА.
 
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