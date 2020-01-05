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Единая лига ВТБ. «Цмокi-Мiнск» против «Зенита», «Химки» – ЦСКА
06.01.2020 11:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В понедельник, 6 января, в рамках регулярного чемпионата
Санкт-петербургский «Зенит» сыграет в гостях с белорусским «Цмокi-Мiнском».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Положение команд: «Химки» – 11-1, ЦСКА – 10-3, «Локомотив-Кубань» – 8-4, УНИКС – 7-5, «Енисей» – 6-5, «Нижний Новгород» – 5-6, «Зенит» – 5-6, «Астана» – 5-6, «Зелена-Гура» – 5-7, «Калев» – 5-8, «Автодор» – 4-7, «Парма» – 3-9, «Цмокi-Мiнск» – 2-9.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В понедельник, 6 января, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ на Арене Мытищи встретятся два лидера турнира – «Химки» и московский ЦСКА.
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