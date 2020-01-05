Ведущая «Беларусь 5» об игре сборной России: «Это мы так расслабились? Как – два удаления?»

Источник материала: Tribuna.com

Ведущая «Беларусь 5» Ирина Казанцева после второго периода финального матча МЧМ между Россией и Канадой пообщалась с комментатором Александром Цвечковским.

Казанцева: Первая шайба, Александров забросил в большинстве. То есть, получается, россияне первые, тактика Брагина работает?

Цвечковский: Какая?

Казанцева: Вот та секретная тактика, о которой он говорил.

Цвечковский: Наверное, можно сказать, что работает, просто мы же не знаем об этой тактике. В конце концов, Россия ж команда тоже не слабая, она должна была забросить в большинстве, вот и все.

Казанцева: Хорошо, забросили шайбу, а вот что потом случилось? Это мы так расслабились? Как – два удаления? Причем первый ведь период очень-очень аккуратно играли.

Цвечковский: Ну бывает такое. Получили 5 на 3 канадцы, естественно, не могли оставить это без внимания, все спокойно сделали.

Казанцева: Да, там, ну... Даже ожидалось как бы два гола, да? Первый за минутку сделали, второй – ну, там не получилось.

Цвечковский: Ну два – сложно, но 5 на 3, конечно, должны реализовывать команды

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