Источник материала: Tribuna.com

Защитник Максим Витус вернулся в брестское «Динамо» . Пресс-служба команды объявила об этом в ролике о продлении абонементов.

Ранее сообщалось, что футболист покинул клуб.

Витус провел в брестском «Динамо» три сезона, принял участие в 89 матчах в рамках различных турниров, забил один мяч и отдал две голевые передачи.

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.