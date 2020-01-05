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Витус вернулся в брестское «Динамо»

06.01.2020 13:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник Максим Витус вернулся в брестское «Динамо». Пресс-служба команды объявила об этом в ролике о продлении абонементов.

Ранее сообщалось, что футболист покинул клуб.

Витус провел в брестском «Динамо» три сезона, принял участие в 89 матчах в рамках различных турниров, забил один мяч и отдал две голевые передачи.

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.

 
 
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Защитник Максим Витус вернулся в брестское «Динамо».
 
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