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Витус вернулся в брестское «Динамо»
06.01.2020 13:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник Максим Витус вернулся в
Ранее
Витус провел в брестском «Динамо» три сезона, принял участие в 89 матчах в рамках различных турниров, забил один мяч и отдал две голевые передачи.
Подробную статистику игрока можно посмотреть
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Защитник Максим Витус вернулся в брестское «Динамо».
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