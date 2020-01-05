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Дакар-2020. Этап 2. Вязович выиграл и вышел в лидеры ралли
06.01.2020 15:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Ралли Дакар
6 января 2019 года
Этап 2
Мотоциклы
1. Росс Бранч (Ботсвана, «КТМ») – 3:39.10
2. Сэм Сандерленд (Великобритания, «КТМ») +1.24
3. Пабло Кинтанилья (Чили, «Хускварна») +2.21
Положение после этапа 2
1. Сэм Сандерленд (Великобритания, «КТМ») – 7:05.22
2. Пабло Кинтанилья (Чили, «Хускварна») +1.18
3. Кевин Бенавидес (Аргентина, «Хонда») +1.32
Квадроциклы
1. Игнасио Касале (Чили, «Ямаха») – 4:46.07
2. Рафал Соник (Польша, «Ямаха») +3.33
3. Симон Витсе (Франция, «Ямаха») +6.51
Положение после этапа 2
1. Игнасио Касале (Чили, «Ямаха») – 9:03.44
2. Рафал Соник (Польша, «Ямаха») +9.09
3. Джованни Энрико (Чили, «Ямаха») +23.08
Внедорожники
1. Жинель де Виллерс (Южная Африка, «Тойота») – 3:37.20
2. Орландо Терранова (Аргентина, «Мини») +3.57
3. Халид Аль-Кассими (ОАЭ, «Пежо») +5.42
...5. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») +11.46
6. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Мини») +13.05
...9. Стефан Петерансель (Франция, «Мини») +22.15
...12. Владимир Васильев (Россия, «Мини») +27.10
Положение после этапа 2
1. Орландо Терранова (Аргентина, «Мини») – 7:07.36
2. Карлос Сайнс-старший (Испания, «Мини») +4.43
3. Нассер Аль-Аттия (Катар, «Тойота») +6.07
...8. Стефан Петерансель (Франция, «Мини») +13.17
...12. Владимир Васильев (Россия, «Мини») +29.23
Грузовики
1. Сергей Вязович (Беларусь, «МАЗ») – 3:47.44
2. Дмитрий Сотников (Россия, «КАМАЗ») +1.46
3. Андрей Каргинов (Россия, «КАМАЗ») +2.07
Положение после этапа 2
1. Сергей Вязович (Беларусь, «МАЗ») – 7:29.52
2. Дмитрий Сотников (Россия, «КАМАЗ») +4.20
3. Андрей Каргинов (Россия, «КАМАЗ») +7.12
Соревнования в остальных категориях продолжаются.
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