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Турсунов больше не тренирует Соболенко. Теннисистка ищет нового тренера (TUT.BY)
06.01.2020 14:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко и российский тренер Дмитрий Турсунов прекратили сотрудничество,
К решению о расставании Соболенко и Турсунов пришли в декабре, когда белоруска проводила предсезонный сбор в Минске. При этом австралийский тренер по физподготовке Джейсон Стейси, пополнивший команду Соболенко именно при Турсунове, продолжит работать с теннисисткой.
Белоруска рассматривает несколько кандидатов на роль тренера, в том числе трудившихся с игроками из топ-10 специалистов. Пока же тренером выступает ее спарринг-партнер Антон Дубров. В первом для Соболенко матче в 2020 году коучинг для нее
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Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко и российский тренер Дмитрий Турсунов прекратили сотрудничество, сообщает TUT.BY.
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