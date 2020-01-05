Турсунов больше не тренирует Соболенко. Теннисистка ищет нового тренера (TUT.BY)

Источник материала: Tribuna.com

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко и российский тренер Дмитрий Турсунов прекратили сотрудничество, сообщает TUT.BY.

К решению о расставании Соболенко и Турсунов пришли в декабре, когда белоруска проводила предсезонный сбор в Минске. При этом австралийский тренер по физподготовке Джейсон Стейси, пополнивший команду Соболенко именно при Турсунове, продолжит работать с теннисисткой.

Белоруска рассматривает несколько кандидатов на роль тренера, в том числе трудившихся с игроками из топ-10 специалистов. Пока же тренером выступает ее спарринг-партнер Антон Дубров. В первом для Соболенко матче в 2020 году коучинг для нее провел именно Дубров .

«***, ты реально мне нужен!» Соболенко и Турсунов – самые турбулентные отношения в теннисе

Соболенко мощно начала год без Турсунова: эффектно уничтожила соперницу в первом матче сезона (и победно продолжила в паре!)