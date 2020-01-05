«Пинские ястребы» уступили «Химику» в овертайме

Источник материала: Полесская правда



Новополочане, в пяти предыдущих встречах набравшие всего 2 очка, рьяно взялись за дело и уже к 15-й минуте заимели двухголевой перевес. Правда, в середине второго периода от него ничего не осталось. В итоге дело дошло до овертайма, где победу «Химику» принес Константин Пименов, в начале декабря перебравшийся в Новополоцк из «Авиатора».

Все три шайбы у хозяев пропустил белорусский голкипер Максим Хмыз. Он был заменен после второго гола, уступив место россиянину Артему Шпилеву, а с начала овертайма снова вернулся на последний рубеж, где продержался менее двух минут.

«Химик» обыграл «ястребов» уже в третьей очной дуэли кряду, в то время как на старте сезона уступил пинчанам в трех первых матчах.

Дмитрий Саяпин, главный тренер «Пинских ястребов»:

— Также присоединяюсь к поздравлениям — с наступающим Рождеством и прошедшим Новым годом. По игре: матч был равным, много моментов с обеих сторон как у нас, так и у соперника. Концовку третьего периода отыграли в меньшинстве – и не хватило сил на овертайм, который проиграли. У нас сейчас домашняя серия из трех матчей. Готовимся дальше.