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«Пинские ястребы» уступили «Химику» в овертайме
06.01.2020 — Новости Спорта | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Все три шайбы у хозяев пропустил белорусский голкипер Максим Хмыз. Он был заменен после второго гола, уступив место россиянину Артему Шпилеву, а с начала овертайма снова вернулся на последний рубеж, где продержался менее двух минут.
«Химик» обыграл «ястребов» уже в третьей очной дуэли кряду, в то время как на старте сезона уступил пинчанам в трех первых матчах.
Дмитрий Саяпин, главный тренер «Пинских ястребов»:
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