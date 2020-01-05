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Стал известен окончательный состав сборной Беларуси на чемпионат Европы-2020

06.01.2020 20:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Юрий Шевцов назвал 18 гандболистов, которые вошли в состав национальной команды на чемпионат Европы по гандболу, который стартует 9 января в трех странах: Австрии, Норвегии и Швеции.

Вратари – Вячеслав Солдатенко (1994, Бакэу, Румыния), Иван Мацкевич (1991, БГК им. Мешкова), Алексей Кишов (1986, СКА);

Левые крайние – Андрей Юринок (1996, БГК им. Мешкова), Иван Бровко (1980, СКА);

Правые крайние – Максим Баранов (1988), Никита Вайлупов (1995) (оба — БГК им. Мешкова);

Линейные – Артем Королек (1996, Виве, Польша), Вячеслав Бохан (1996, СКА), Юрий Лукьянюк (1990, Кокс, Финляндия), Вячеслав Шумак (1988, БГК им. Мешкова);

Левые полусредние – Владислав Кулеш (1996, Виве, Польша), Вадим Гайдученко (1995, Сен-Рафаэль, Франция);

Правые полусредние – Сергей Шилович (1986), Николай Алехин (1998) (оба — СКА);

Разыгрывающие – Борис Пуховский (1987, Мотор, Украина), Александр Подшивалов (1996, Минден, Германия), Дмитрий Никуленков (1984, СКА).

В заявку на каждый матч могут быть включены 16 игроков из данного списка.

Сборная Беларуси проведет стартовый матч чемпионата Европы против команды Сербии в четверг, 9 января, в 20.15 по белорусскому времени. Телеканал «Беларусь 5» покажет игру в прямом эфире.

По итогам предварительного раунда в основной этап выходят по две лучшие команды из каждой группы (результаты встреч соперников в предварительном раунде идут в зачет раунда основного), где они разделяются на две группы по шесть команд (группа I (A+B+С), Вена) и группа II (D+E+F), Мальмё). Матчи основного этапа пройдут с 16 по 22 января.

Далее по две лучшие сборные из групп основного раунда выходят в полуфинал. Команды, занявшие третьи места в группах основного раунда, разыграют 5-6 места. Обладатели золотых и серебряных медалей определятся в финале с участием победителей полуфинальных матчей. Команды, проигравшие в полуфиналах, определят обладателя бронзовых медалей.

Полуфинальные поединки состоятся 24 января. Матчи за 5-6 и 3-4 места пройдут 25 января. Финал запланирован на 26 января. Все они пройдут на «Теле-2-Арене» в столице Швеции Стокгольме (вместимость трибун – 35000 зрителей).

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Юрий Шевцов назвал 18 гандболистов, которые вошли в состав национальной команды на чемпионат Европы по гандболу, который стартует 9...
 
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