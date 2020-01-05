Сборная Беларуси вышла в финал Рождественского турнира, где сыграет с Россией

Источник материала: Tribuna.com

Сборная Беларуси вышла в финал Рождественского турнира. Сегодня в полуфинале команды обыграла ОАЭ 9:5.

Рождественский турнир

1/2 финала

Беларусь – ОАЭ – 9:5 (3:1, 4:3, 2:1)

7:33 (1:0) – А. Макрицкий (Д. Мелешко, А.Михалев);

12:35 (2:0) – А. Рядинский (А.Лукашенко, М.Слыш);

16:00 (3:0) – О. Антоненко (А. Башко);

17:22 (3:1) – А. Зайнутдинов (С.Заделенов,И.Бусилко);

21:50 (4:1) – А. Лукашенко (М.Грабовский,М.Слыш);

23:26 (5:1) – А. Кулаков (Д. Мелешко);

27:56 (5:2) – Д. Панцырев (А.Сенькевич);

36:16 (5:3) – Л. Вукойя (Б.Шилович,И.Бусилко);

38:11 (5:4) – А. Зайнутдинов – штрафной бросок;

39:27 (6:4) – А. Михалев (А.Кулаков)

39:48 (7:4) – О. Антоненко (А.Жидких, Н.Лукашенко);

41:53 (8:4) – М. Грабовский (А. Лукашенко, А.Башко);

45:15 (8:5) – А. Сенькевич (А. Сенькевич, Н. Ремесс);

55:41 (9:5) – А. Лукашенко (М.Грабовский).

Штраф: 0-4

Лучшие игроки матча: Михаил Грабовский – Джума Аль-Дахери.

В финале Беларусь сыграет с Россией. Матч пройдет 7 января и начнется в 19.00 на большой площадке «Чижовка-Арены».

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