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Кубарев продлил контракт с «Елгавой», Котляров покинет клуб
06.01.2020 22:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский специалист Олег Кубарев останется на посту главного тренера латвийской «Елгавы».
Тренер возглавил клуб в июне 2019 и под его руководством команда заняла 7-е место в чемпионате страны из девяти команд.
Добавим, что по сообщению пресс-службы клуба, команду покинет 26-летний белорусский полузащитник Александр Котляров, который в минувшем сезоне провел всего 4 игры.
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Белорусский специалист Олег Кубарев останется на посту главного тренера латвийской «Елгавы».
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