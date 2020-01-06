 Кубарев продлил контракт с «Елгавой», Котляров покинет клуб

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист Олег Кубарев останется на посту главного тренера латвийской «Елгавы».

Тренер возглавил клуб в июне 2019 и под его руководством команда заняла 7-е место в чемпионате страны из девяти команд.

Добавим, что по сообщению пресс-службы клуба, команду покинет 26-летний белорусский полузащитник Александр Котляров, который в минувшем сезоне провел всего 4 игры.



