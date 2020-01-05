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Чемпионат Италии. «Интер» против «Наполи», «Ювентус» разгромил «Кальяри», «Милан» и «Сампдория» сыграли 0:0
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Источник материала:
Tribuna.com
18-й тур Серии А стартует матчем «Брешия» – «Лацио». Также в воскресенье «Рома» принимает «Торино».
В понедельник «Милан» играет дома с «Сампдорией», «Ювентус» – с «Кальяри», а «Интер» встречается на выезде с «Наполи».
Чемпионат Италии
18-й тур
- Дата проведения
-
5 января, 14.30, «Марио Ригамонти»
- Голы:
-
1:0 –
18 Балотелли,
1:1 –
42, пенальти Иммобиле,
1:2 –
90 Иммобиле.
Брешия –
Йоронен, Сабелли, Чистана, Чансельор, Матею, Бизоли, Тонали (Семприни, 81), Ромуло, Шпалек (Вивиани, 46), Торрегросса (Мангравити, 42), Балотелли.
Лацио –
Стракоша, Луис Фелипе, Ачерби, Раду (Хони Родригес, 59), Лаццари, Милинкович-Савич, Пароло (Катальди, 59), Корреа, Лулич (Андерсон, 77), Кайседо, Иммобиле.
- Предупреждения:
-
Чистана
(35), Тонали
(43), Балотелли
(47), Раду
(56), Пароло
(57), Бизоли
(57), Хони Родригес
(65), Катальди
(72), Чансельор
(86).
- Удаление:
-
Чистана
(39).
- Дата проведения
-
5 января, 17.00, «Паоло Мацца»
- Голы:
-
0:1 –
14 Паццини,
0:2 –
85 Стемпиньски.
СПАЛ –
Бериша, Томович, Викари (Фелипе, 77), Игор Жулио, Чонек, Валоти, Миссироли, Куртич, Эспето (Флоккари, 83), Петанья, Палоски (Ди Франческо, 56).
Верона –
Сильвестри, Ррахмани, Гюнтер, Кумбула, Фараони, Велозу, Пессина, Лазович, Верре (Давидович, 90), Дзакканьи (Агеманг-Баду, 80), Паццини (Стемпиньски, 73).
- Предупреждения:
-
Эспето
(45), Дзакканьи
(66).
- Удаление:
-
Томович
(38).
- Дата проведения
-
5 января, 20.00, «Луиджи Феррарис»
- Голы:
-
1:0 –
29, пенальти Кришито,
1:1 –
33 Обианг,
2:1 –
86 Пандев.
Дженоа –
Перин, Кришито, Паяч, Анкерсен, Бираски, Ромеро, Радованович, Стураро (Кассата, 79), Ягелло (Бехрами, 72), Пандев, Санабрия (Фавилли, 69).
Сассуоло –
Консильи, Феррари, Толян, Романья, Кирьякопулос, Обианг, Данкан (Джуричич, 53), Локателли, Бога (Берарди, 77), Траоре (Распадори, 90), Капуто.
- Предупреждения:
-
Данкан
(19), Кришито
(20), Локателли
(23), Стураро
(36), Санабрия
(51), Романья
(76), Толян
(85), Обианг
(90), Бираски
(90).
- Удаление:
-
Берарди
(90).
- Дата проведения
-
5 января, 22.45, «Стадио Олимпико»
- Голы:
-
0:1 –
45 Белотти,
0:2 –
86, пенальти Белотти.
Рома –
Лопес, Флоренци, Манчини, Смоллинг, Коларов, Диавара, Верету (Мхитарян, 63), Дзаньоло (Ундер, 87), Пеллегрини, Перотти (Калинич, 73), Джеко.
Торино –
Сиригу, Иццо, Нкулу, Джиджи, де Сильвестри, Лукич, Ринкон, Айна (Лаксальт, 89), Верди (Мейте, 69), Беренгер (Адопо, 90), Белотти.
- Предупреждения:
-
Иццо
(15), Верди
(20), Диавара
(28), Верету
(45), Коларов
(55), Манчини
(64), Флоренци
(76).
- Дата проведения
-
6 января, 14.30, «Ренато Далль'Ара»
- Голы:
-
0:1 –
27 Бенасси,
1:1 –
90 Орсолини.
Болонья –
Скорупски, Бани, Томиясу, Денсвил (Ольсен, 76), Ларангейра, Сориано, Медель (Сванберг, 83), Сансоне, Поли (Сантандер, 59), Орсолини, Паласио.
Фиорентина –
Дронговски, Далберт (Венути, 82), Касерес, Пеццелья, Лирола, Бенасси, Кастровилли (Чеккерини, 90), Кьеза, Пульгар, Миленкович, Влахович (Боатенг, 67).
- Предупреждения:
-
Миленкович
(38), Медель
(40), Лирола
(45), Касерес
(54), Пульгар
(69), Бани
(77).
- Дата проведения
-
6 января, 17.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
Милан –
Доннарумма, Калабрия, Мусаккьо, Романьоли, Тео, Крунич (Лукас Пакета, 85), Беннасер, Бонавентура (Рафаэл Леау, 56), Сусо, Пионтек (Ибрагимович, 55), Чалханоглу.
Сампдория –
Аудеро, Берешиньски, Шабо, Колли, Мурру, Рамирес (Депаоли, 30; Янкто, 42), Торсбю, Роналду Виейра, Линетти, Габбьядини, Куальярелла (Экдаль, 86).
- Предупреждения:
-
Крунич
(13), Депаоли
(40), Торсбю
(68), Колли
(70), Берешиньски
(78), Линетти
(90).
- Дата проведения
-
6 января, 17.00, «Альянц Стэдиум»
- Голы:
-
1:0 –
49 Роналду,
2:0 –
67, пенальти Роналду,
3:0 –
81 Игуаин,
4:0 –
82 Роналду.
Ювентус –
Шченсны, Алекс Сандро, Демирал, Бонуччи, Матюиди (Джан, 83), Куадрадо, Рэмзи (Дуглас Коста, 80), Рабьо, Пьянич, Дибала (Игуаин, 70), Роналду.
Кальяри –
Ольсен, Пеллегрини, Клаван, Валюкевич, Каччаторе (Фараго, 61), Нандес, Рог, Чигарини (Олива, 85), Наингголан, Жоао Педро, Симеоне (Черри, 80).
- Предупреждения:
-
Рабьо
(41), Жоао Педро
(48).
- Дата проведения
-
6 января, 17.00, «Адзурри д′Италия»
- Голы:
-
1:0 –
11 Гомес,
2:0 –
34 Фройлер,
3:0 –
43 Госенс,
4:0 –
60 Иличич,
5:0 –
71 Иличич.
Аталанта –
Спортьелло, Хатебур, Толои, Гимшити, Госенс, Гомес (Малиновский, 78), Фройлер, Иличич (Траоре, 84), де Рон, Паломино, Муриэль (Сапата, 72).
Парма –
Сепе, Бруну Алвеш, Якопони, Пеццелла, Дармиан, Барилла, Эрнани, Спрокати (Инглезе, 46), Куцка (Лорини, 67), Кулусевски, Грасси (Бругман, 78).
- Предупреждения:
-
Барилла
(8), Пеццелла
(27), Гомес
(29), Куцка
(57), Фройлер
(70), Эрнани
(71).
- Дата проведения
-
6 января, 20.00, «виа дель Маре»
- Гол:
-
0:1 –
88 де Пауль.
Лечче –
Габриэл, Делль`Орко, Лучони, Донати, Россеттини, Тахцидис, Табанелли (Фариас, 69), Манкозу, Петриччоне, Фалько, Эль-Бабакар (Ла Мантия, 80).
Удинезе –
Муссо, Де Майо, Нюйтинк, Трост-Эконг, Ларсен, Сема (Пуссетто, 75), Мандрагора, де Пауль (Барак, 90), Фофана, Несторовски (Лазанья, 65), Окака Чука.
- Предупреждение:
-
де Пауль
(89).
Таблица Серии А
Статистика Серии А
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18-й тур Серии А стартует матчем «Брешия» – «Лацио».
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