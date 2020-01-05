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Чемпионат Италии. «Интер» против «Наполи», «Ювентус» разгромил «Кальяри», «Милан» и «Сампдория» сыграли 0:0

06.01.2020 22:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

18-й тур Серии А стартует матчем «Брешия» – «Лацио». Также в воскресенье «Рома» принимает «Торино».

В понедельник «Милан» играет дома с «Сампдорией», «Ювентус» – с «Кальяри», а «Интер» встречается на выезде с «Наполи».

Чемпионат Италии

18-й тур

Брешия – Лацио 1:2 (1:1, 0:1)
Дата проведения
5 января, 14.30, «Марио Ригамонти»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 18 Балотелли, 1:1 – 42, пенальти Иммобиле, 1:2 – 90 Иммобиле.
БрешияЙоронен, Сабелли, Чистана, Чансельор, Матею, Бизоли, Тонали (Семприни, 81), Ромуло, Шпалек (Вивиани, 46), Торрегросса (Мангравити, 42), Балотелли.
ЛациоСтракоша, Луис Фелипе, Ачерби, Раду (Хони Родригес, 59), Лаццари, Милинкович-Савич, Пароло (Катальди, 59), Корреа, Лулич (Андерсон, 77), Кайседо, Иммобиле.
Предупреждения:
Чистана (35), Тонали (43), Балотелли (47), Раду (56), Пароло (57), Бизоли (57), Хони Родригес (65), Катальди (72), Чансельор (86).
Удаление:
Чистана (39).

 

СПАЛ – Верона 0:2 (0:1, 0:1)
Дата проведения
5 января, 17.00, «Паоло Мацца»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 14 Паццини, 0:2 – 85 Стемпиньски.
СПАЛБериша, Томович, Викари (Фелипе, 77), Игор Жулио, Чонек, Валоти, Миссироли, Куртич, Эспето (Флоккари, 83), Петанья, Палоски (Ди Франческо, 56).
ВеронаСильвестри, Ррахмани, Гюнтер, Кумбула, Фараони, Велозу, Пессина, Лазович, Верре (Давидович, 90), Дзакканьи (Агеманг-Баду, 80), Паццини (Стемпиньски, 73).
Предупреждения:
Эспето (45), Дзакканьи (66).
Удаление:
Томович (38).

 

Дженоа – Сассуоло 2:1 (1:1, 1:0)
Дата проведения
5 января, 20.00, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 29, пенальти Кришито, 1:1 – 33 Обианг, 2:1 – 86 Пандев.
ДженоаПерин, Кришито, Паяч, Анкерсен, Бираски, Ромеро, Радованович, Стураро (Кассата, 79), Ягелло (Бехрами, 72), Пандев, Санабрия (Фавилли, 69).
СассуолоКонсильи, Феррари, Толян, Романья, Кирьякопулос, Обианг, Данкан (Джуричич, 53), Локателли, Бога (Берарди, 77), Траоре (Распадори, 90), Капуто.
Предупреждения:
Данкан (19), Кришито (20), Локателли (23), Стураро (36), Санабрия (51), Романья (76), Толян (85), Обианг (90), Бираски (90).
Удаление:
Берарди (90).

 

Рома – Торино 0:2 (0:1, 0:1)
Дата проведения
5 января, 22.45, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 45 Белотти, 0:2 – 86, пенальти Белотти.
РомаЛопес, Флоренци, Манчини, Смоллинг, Коларов, Диавара, Верету (Мхитарян, 63), Дзаньоло (Ундер, 87), Пеллегрини, Перотти (Калинич, 73), Джеко.
ТориноСиригу, Иццо, Нкулу, Джиджи, де Сильвестри, Лукич, Ринкон, Айна (Лаксальт, 89), Верди (Мейте, 69), Беренгер (Адопо, 90), Белотти.
Предупреждения:
Иццо (15), Верди (20), Диавара (28), Верету (45), Коларов (55), Манчини (64), Флоренци (76).

 

Болонья – Фиорентина 1:1 (0:1, 1:0)
Дата проведения
6 января, 14.30, «Ренато Далль'Ара»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 27 Бенасси, 1:1 – 90 Орсолини.
БолоньяСкорупски, Бани, Томиясу, Денсвил (Ольсен, 76), Ларангейра, Сориано, Медель (Сванберг, 83), Сансоне, Поли (Сантандер, 59), Орсолини, Паласио.
ФиорентинаДронговски, Далберт (Венути, 82), Касерес, Пеццелья, Лирола, Бенасси, Кастровилли (Чеккерини, 90), Кьеза, Пульгар, Миленкович, Влахович (Боатенг, 67).
Предупреждения:
Миленкович (38), Медель (40), Лирола (45), Касерес (54), Пульгар (69), Бани (77).

 

Милан – Сампдория 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
6 января, 17.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика
МиланДоннарумма, Калабрия, Мусаккьо, Романьоли, Тео, Крунич (Лукас Пакета, 85), Беннасер, Бонавентура (Рафаэл Леау, 56), Сусо, Пионтек (Ибрагимович, 55), Чалханоглу.
СампдорияАудеро, Берешиньски, Шабо, Колли, Мурру, Рамирес (Депаоли, 30; Янкто, 42), Торсбю, Роналду Виейра, Линетти, Габбьядини, Куальярелла (Экдаль, 86).
Предупреждения:
Крунич (13), Депаоли (40), Торсбю (68), Колли (70), Берешиньски (78), Линетти (90).

 

Ювентус – Кальяри 4:0 (0:0, 4:0)
Дата проведения
6 января, 17.00, «Альянц Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 49 Роналду, 2:0 – 67, пенальти Роналду, 3:0 – 81 Игуаин, 4:0 – 82 Роналду.
ЮвентусШченсны, Алекс Сандро, Демирал, Бонуччи, Матюиди (Джан, 83), Куадрадо, Рэмзи (Дуглас Коста, 80), Рабьо, Пьянич, Дибала (Игуаин, 70), Роналду.
КальяриОльсен, Пеллегрини, Клаван, Валюкевич, Каччаторе (Фараго, 61), Нандес, Рог, Чигарини (Олива, 85), Наингголан, Жоао Педро, Симеоне (Черри, 80).
Предупреждения:
Рабьо (41), Жоао Педро (48).

 

Аталанта – Парма 5:0 (3:0, 2:0)
Дата проведения
6 января, 17.00, «Адзурри д′Италия»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 11 Гомес, 2:0 – 34 Фройлер, 3:0 – 43 Госенс, 4:0 – 60 Иличич, 5:0 – 71 Иличич.
АталантаСпортьелло, Хатебур, Толои, Гимшити, Госенс, Гомес (Малиновский, 78), Фройлер, Иличич (Траоре, 84), де Рон, Паломино, Муриэль (Сапата, 72).
ПармаСепе, Бруну Алвеш, Якопони, Пеццелла, Дармиан, Барилла, Эрнани, Спрокати (Инглезе, 46), Куцка (Лорини, 67), Кулусевски, Грасси (Бругман, 78).
Предупреждения:
Барилла (8), Пеццелла (27), Гомес (29), Куцка (57), Фройлер (70), Эрнани (71).

 

Лечче – Удинезе 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
6 января, 20.00, «виа дель Маре»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 88 де Пауль.
ЛеччеГабриэл, Делль`Орко, Лучони, Донати, Россеттини, Тахцидис, Табанелли (Фариас, 69), Манкозу, Петриччоне, Фалько, Эль-Бабакар (Ла Мантия, 80).
УдинезеМуссо, Де Майо, Нюйтинк, Трост-Эконг, Ларсен, Сема (Пуссетто, 75), Мандрагора, де Пауль (Барак, 90), Фофана, Несторовски (Лазанья, 65), Окака Чука.
Предупреждение:
де Пауль (89).

 

Таблица Серии А

Статистика Серии А

 
 
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