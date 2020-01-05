Чемпионат Италии. «Интер» против «Наполи», «Ювентус» разгромил «Кальяри», «Милан» и «Сампдория» сыграли 0:0

Источник материала: Tribuna.com

18-й тур Серии А стартует матчем «Брешия» – «Лацио». Также в воскресенье «Рома» принимает «Торино».

В понедельник «Милан» играет дома с «Сампдорией», «Ювентус» – с «Кальяри», а «Интер» встречается на выезде с «Наполи».

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